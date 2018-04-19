تسجيل الدخول

الوطن

تفاصيل البرنامج الموازي لمهرجان أيام القاهرة السينمائية

منذ 18 دقيقة
كتب: ضحى محمد
تفاصيل البرنامج الموازي لمهرجان أيام القاهرة السينمائية

مخرجات سابع جار

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، الذي أنشأته، وتنظمه سينما "زاوية" بغرض تسليط الضوء على إنتاجات السينما العربية المستقلة يوم الإثنين المقبل، ومن المقرر عرض الأفلام خلال فترة المهرجان الممتدة من 23 وحتى 30 أبريل، في سينمات كريم وسيماتيك بوسط القاهرة، وسينما الزمالك بمنطقة الزمالك.

ويقدم المهرجان هذه الدورة برنامجًا موازيًا يضم عدة مناقشات حول صناعة السينما، حيث يقدم مدير التصوير عبدالسلام موسى الذي صور عددا من المسلسلات والأفلام الهامة مثل "أفراح القبة" و"واحة الغروب" وفيلم "ولد وبنت"؛ محاضرة عن التصوير السينمائي، وذلك يوم 27 أبريل في تمام الثانية عشر ظهرًا، بسيماتيك.

وفي اليوم نفسه، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تقام ندوة مع مخرجات مسلسل "سابع جار" الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، وهن أيتن أمين وهبة يسري ونادين خان، اللاتي تحولن من صناعة الأفلام الروائية إلى إخراج المسلسلات التلفزيونية، وفي الندوة التي تُعقد تحت عنوان "من الشاشة الكبيرة للصغيرة"، يناقشن المخرجات الثلاثة الأسباب الكاملة وراء هذا التحول.

أما يوم 28 أبريل في الثانية عشر ظهرًا، تقام محاضرة عن شريط الصوت، ومن المقرر أن تقدمها تقدمها رنا عيد مخرجة فيلم "بانوبتيك" الذي يُعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، في سيماتيك أيضًا.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية مهرجان للأفلام العربية، أنشأته زاوية في العام الماضي بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية، وقد ضم في دورته الأولى، مجموعة متميزة من الأعمال العربية، والمحلية التي تم إنتاجها حديثًا، والتي نالت استحسان الجمهور.

أخبار متعلقة

محمد حفظي عن تنظيم مهرجان "دبي": خسارة لصناعة السينما العربية

محمد حفظي عن تنظيم مهرجان "دبي": خسارة لصناعة السينما العربية
"الإنجاز النقدي.. "أحدث إضافات مركز السينما العربية في مهرجان كان"

"الإنجاز النقدي.. "أحدث إضافات مركز السينما العربية في مهرجان كان"
السينما العربية تقترب من الجائزة بقضايا سياسية

السينما العربية تقترب من الجائزة بقضايا سياسية
"مؤتمر دراسات السينما.. السينما العربية" بالجامعة الأمريكية السبت

"مؤتمر دراسات السينما.. السينما العربية" بالجامعة الأمريكية السبت
"السينما العربية" يشارك في تقديم جائزة أحمد خضر للتميز

"السينما العربية" يشارك في تقديم جائزة أحمد خضر للتميز

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل