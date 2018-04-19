تفاصيل البرنامج الموازي لمهرجان أيام القاهرة السينمائية

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، الذي أنشأته، وتنظمه سينما "زاوية" بغرض تسليط الضوء على إنتاجات السينما العربية المستقلة يوم الإثنين المقبل، ومن المقرر عرض الأفلام خلال فترة المهرجان الممتدة من 23 وحتى 30 أبريل، في سينمات كريم وسيماتيك بوسط القاهرة، وسينما الزمالك بمنطقة الزمالك.

ويقدم المهرجان هذه الدورة برنامجًا موازيًا يضم عدة مناقشات حول صناعة السينما، حيث يقدم مدير التصوير عبدالسلام موسى الذي صور عددا من المسلسلات والأفلام الهامة مثل "أفراح القبة" و"واحة الغروب" وفيلم "ولد وبنت"؛ محاضرة عن التصوير السينمائي، وذلك يوم 27 أبريل في تمام الثانية عشر ظهرًا، بسيماتيك.

وفي اليوم نفسه، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تقام ندوة مع مخرجات مسلسل "سابع جار" الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، وهن أيتن أمين وهبة يسري ونادين خان، اللاتي تحولن من صناعة الأفلام الروائية إلى إخراج المسلسلات التلفزيونية، وفي الندوة التي تُعقد تحت عنوان "من الشاشة الكبيرة للصغيرة"، يناقشن المخرجات الثلاثة الأسباب الكاملة وراء هذا التحول.

أما يوم 28 أبريل في الثانية عشر ظهرًا، تقام محاضرة عن شريط الصوت، ومن المقرر أن تقدمها تقدمها رنا عيد مخرجة فيلم "بانوبتيك" الذي يُعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، في سيماتيك أيضًا.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية مهرجان للأفلام العربية، أنشأته زاوية في العام الماضي بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية، وقد ضم في دورته الأولى، مجموعة متميزة من الأعمال العربية، والمحلية التي تم إنتاجها حديثًا، والتي نالت استحسان الجمهور.