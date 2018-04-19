جامعة سوهاج تعلن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين لمنصب عميد تربية

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن الجدول الزمني لعرض برامج المرشحين لمنصب عميد كلية التربية، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 22 أبريل الجاري بقاعة مجلس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن قائمة المرشحين هم الدكتور محمود عباس عميد الكلية السابق، الدكتور أحمد حسين الصغير، الأستاذ بقسم أصول التربية، الدكتور حسين طه عطا سالم، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، الدكتور عماد صموئيل وهبة جرجس، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عبداللطيف محمد عمران، المشرف الحالي على الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله محمود إسماعيل عمار، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.