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الوطن

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

منذ 13 دقيقة
كتب: خالد الغويط
تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج فى مجال البحوث والاستشارات

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بروتوكول تعاون لإجراء الدراسات والبحوث التي تخدم التنمية المائية وللاستفادة من الخبرات العلمية التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع.

وأكد عزيز، أن الجامعة من خلال هذا البروتوكول تساهم بشكل فعال يى حل المشكلات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك إجراء الأبحاث العلمية التي تستهدف تطوير أنظمة تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي وتطوير المعدات والآلات المستخدمة بهذا القطاع.

وأوضح أن البروتوكول يشمل إجراء الدراسات الجيوتقنية وخرائط المياه الجوفية وتقييم تواجد ونوعية المياه للمناطق التنموية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة ودراسات كيفية وطرق المعالجة للتلوث في المياه والآثار السلبية الناتجة عنها ودراسات تصنيف التربة ومدى صلاحيتها للزراعات المختلفة واحتياجات الصرف الزراعي بها هذا بالإضافة إلى إجراء الاختبارات للمتقدمين لوظائف بالشركة.

 

 

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