تسجيل الدخول

الوطن

جهاز الأمن الأوكراني يفكك عصابة دولية لتهريب السلاح

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
جهاز الأمن الأوكراني يفكك عصابة دولية لتهريب السلاح

أوكرانيا

أكد جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحبط أنشطة عصابة دولية عملت في تهريب الأسلحة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى البلاد.

وقال نائب رئيس جهاز الأمن فيكتور كونونينكو ، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ،" تم في يوم 18 أبريل ، وبالتعاون مع الشرطة الوطنية الأوكرانية، إحباط نشاط عصابة إجرامية، تخصصت وبمساعدة متواطئين من الخارج، في نقل الأسلحة ذات الصناعة الأجنبية إلى أوكرانيا، بشكل غير قانوني، أي أنه نتحدث عن عصابة دولية عملت داخل بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".

وأشار كونونينكو إلى أنه تبين خلال التحقيق أن مواطناً من مدينة كييف الأوكرانية، أنشأ خطاً غير قانوني للحصول على قطع غيار لمسدسات وبنادق آلية، من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتم تجميع أسلحة من هذه القطع في ورش عمل سرية في كييف، ليتم بعد ذلك نقلها عبر أشخاص، لبيعها داخل الأراضي الأوكرانية. وبلغ سعر القطعة الواحدة في السوق السوداء نحو 2300-2500 يورو.

أخبار متعلقة

أوكرانيا تجرد نائبة من حصانتها للاشتباه في تخطيطها لهجمات ضد البرلمان

أوكرانيا تجرد نائبة من حصانتها للاشتباه في تخطيطها لهجمات ضد البرلمان
سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة

سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة
أوكرانيا ترفض عرض روسيا لضخ الغاز عبر أراضيها

أوكرانيا ترفض عرض روسيا لضخ الغاز عبر أراضيها
مقتل أول جندي منذ دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في أوكرانيا

مقتل أول جندي منذ دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في أوكرانيا

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

طالب "الحوت الأزرق" بالبحيرة قبل وفاته: "هددوني.. ونفذت الأوامر"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

"هنري تاندي".. البريطاني الذي قتلت "رحمته" 50 مليون شخص

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج في مجال البحوث والاستشارات

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

السيطرة على حريق في محل مجاور لمحطة بنزين بشبرا

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل