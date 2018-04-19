جهاز الأمن الأوكراني يفكك عصابة دولية لتهريب السلاح

أكد جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحبط أنشطة عصابة دولية عملت في تهريب الأسلحة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى البلاد.

وقال نائب رئيس جهاز الأمن فيكتور كونونينكو ، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ،" تم في يوم 18 أبريل ، وبالتعاون مع الشرطة الوطنية الأوكرانية، إحباط نشاط عصابة إجرامية، تخصصت وبمساعدة متواطئين من الخارج، في نقل الأسلحة ذات الصناعة الأجنبية إلى أوكرانيا، بشكل غير قانوني، أي أنه نتحدث عن عصابة دولية عملت داخل بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".

وأشار كونونينكو إلى أنه تبين خلال التحقيق أن مواطناً من مدينة كييف الأوكرانية، أنشأ خطاً غير قانوني للحصول على قطع غيار لمسدسات وبنادق آلية، من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتم تجميع أسلحة من هذه القطع في ورش عمل سرية في كييف، ليتم بعد ذلك نقلها عبر أشخاص، لبيعها داخل الأراضي الأوكرانية. وبلغ سعر القطعة الواحدة في السوق السوداء نحو 2300-2500 يورو.