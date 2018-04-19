تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون" لـ30 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية "اقتحام الحدود والسجون"، لجلسة 30 أبريل، لاستكمال سماع الشهود.

وأسند قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.