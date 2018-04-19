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الوطن

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 10 حالات تعد على شاطئ بحيرة المنزلة بالدقهلية

منذ 39 دقيقة
كتب: صالح رمضان
تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 10 حالات تعد على شاطئ بحيرة المنزلة بالدقهلية

حملة ازالة بالمطرية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة بمنطقه الشمال من مبنى وحدة المسطحات المائية حتى قرية النسايمة بالمطرية خلال يوم واحد فقط، في إطار الجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة للحفاظ على بحيرة المنزلة وإزالة التعديات عليها.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 500 متر مربع بإجمالي 7 قرارات تشمل 10 حالات تعدي، موضحا أن التعديات عبارة عن منازل دور أرضي معرشة بالأخشاب وتم إخلائها بالقوة الجبرية لقوات الأمن المشاركة في حمله الإزالة، وتم فصل التيار الكهربائي وبعد عمل حرم بمساحة 2 كيلو بمنطقه التعديات وعلى حرم الطريق الدولي المزمع رصفه والملاصق لشاطئ البحيرة وتطهير المنطقة من كافه الإشغالات.

وشدد الشعراوي، على استمرار الحملات لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة بصفة خاصة وتفعيل خطة الإزالات لكافة التعديات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تطبيقا للقانون وتأكيدا لهيبة الدولة وحفاظا على الثروة السمكية باعتبارها ثروة قومية.

وقال علاء كامل، رئيس مركز ومدينة المطرية، إن المعدات التي شاركت في حملة الإزلالات لودر، وسيارة قلاب حمولة 10 أطنان، وسيارة قلاب، وحفارات برية، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وقوات من مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء رئيس قطاع شمال الدقهلية، شرطه البيئة والمسطحات، قوات معسكر الأمن بالمطرية، مندوب القوات المسلحة المشرف على رصف الطريق الدولي، نائب رئيس المدينة، مسؤولي الإزالات والإشغالات والشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينه المطرية.

 

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