سفير مصر بجنيف: التجارة الإلكترونية يمكنها لعب دورا في تحقيق التنمية

أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن مصر التزمت منذ وقت طويل بتسخير المزايا الهامة التى يمكن أن تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وأشار السفير، إلى أن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنذ إنشائها قادت تطوير السياسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ما أدى إلى نمو غير مسبوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر وخاصة خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك، في كلمة السفير علاء يوسف، خلال ترأسه، اليوم الخميس، جلسة خصصها مجلس منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد) التابع للأمم المتحدة لإستعراض استراتيجية مصر في مجال التجارة الالكترونية ودور الاقتصاد الرقمي في دفع النمو الاقتصادي المستدام في مصر وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وضمن رؤية (مصر عام 2030 ).

وشارك وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي في الجلسة الى جانب عدد من الخبراء في هذا المجال.

وأكد السفير علاء يوسف، أنه لضمان أن تنهض مصر بإمكانياتها الكاملة لنمو التجارة الإلكترونية لدفع اقتصادها الرقمي ومن منظور أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، إضافة إلى العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، فإن التجارة الإلكترونية فى مصر يمكن أن تلعب دورا حاسما في تحقيق أهداف مصر التنموية، فضلا عن تحفيز الابتكار والنمو والازدهار الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التجارة وتمكين تطوير الأعمال والخدمات الجديدة وزيادة رفاهية الشعب المصري.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك بالكامل دون ضمان الشروط الأساسية التي تشمل تقديم المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتي يلعب الأونكتاد فيها جميعا دورا محوريا.