تسجيل الدخول

الوطن

اليونان تفرج عن أحد الضباط الأتراك الثمانية وإبقاءه تحت الحراسة

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
اليونان تفرج عن أحد الضباط الأتراك الثمانية وإبقاءه تحت الحراسة

جيش اليونان

أصدر مجلس الدولة اليوناني، اليوم الخميس، حكما بالإفراج عن أحد الضباط الأتراك الثمانية الذين طلبوا الحماية الدولية في اليونان عقب هروبهم من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016.

وجاء في الحكم - بحسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أنه سيبقى تحت حراسة مشددة في مكان غير معلوم ، ولن يتمكن من مغادرة البلاد وسيتعين عليه الحضور في مركز الشرطة المحلي كل يوم.

ولم تحدد المحكمة ما إذا كان ينبغي منح اللجوء إلى الضابط ، واحتفظت بقرارها لدورتها الجديدة في أوائل الشهر المقبل.

ومُنح الجندي، الذي قاد مروحية عسكرية والتي جلبت الضباط الثمانية إلى اليونان بعد يوم واحد من الانقلاب الفاشل، الحماية من لجنة الطعون الخاصة باللجوء في ديسمبر 2017، لكن الحكومة استأنفت ضد القرار.

وقالت المحكمة إن الدولة يجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للإشراف والحماية الفعالة للضابط التركي الذي سيقيم في مكان غير معلوم، غير أن هذه التدابير يجب ألا تصل إلى حد الاحتجاز، وإذا فشلت الدولة في اتخاذ هذه التدابير يحتفظ مجلس الدولة بالحق في إعادة النظر في قراره.

ويتعلق قرار اليوم بإحدى الضباط الأتراك الثمانية فقط لأن إجراءات اللجوء للرجال الآخرين لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن من المرجح أن تؤثر على قرارات المحكمة اللاحقة.

أخبار متعلقة

اليونان: لن نشارك بأي عمل عسكري في سوريا

اليونان: لن نشارك بأي عمل عسكري في سوريا
اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا

اليونان تؤكد أهمية إيجاد حل سياسي دائم ينهي الحرب في سوريا
يلدريم: نوصي اليونان بالابتعاد عن الاستفزازات والتوترات في إيجه

يلدريم: نوصي اليونان بالابتعاد عن الاستفزازات والتوترات في إيجه
تركيا تحذر اليونان بضرورة وقف "الاستفزازات"

تركيا تحذر اليونان بضرورة وقف "الاستفزازات"

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما

بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما

روسيا تكشف تسجيلا لطفل سوري تقول إنه شاهد على فبركة هجوم دوما

روسيا تكشف تسجيلا لطفل سوري تقول إنه شاهد على فبركة هجوم دوما

الشرطة الهندية تلقي القبض على 18 من الروهينجا لدخولهم البلاد

الشرطة الهندية تلقي القبض على 18 من الروهينجا لدخولهم البلاد

خالد الجندي: الأنبياء فقط المختصين بتفسير الأحلام و"الباقي فهلوة"

خالد الجندي: الأنبياء فقط المختصين بتفسير الأحلام و"الباقي فهلوة"

روسيا تطالب مبعوث أمريكا بتحمل مسؤولايته إزاء القضية الأوكرانية

روسيا تطالب مبعوث أمريكا بتحمل مسؤولايته إزاء القضية الأوكرانية

اختيارات الوطن

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

سوق البلح على صفيح ساخن: «يا تشترى بلح.. يا تاكل عجوة»

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

«سمر» تتحدى الغلاء بـ«ياميش» بيتى

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

الأكثر قراءة

عاجل