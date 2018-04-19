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الوطن

مخرج "حاجة ساقعة": الفيلم يتناول جانب آخر للإسكندرية

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد فرج
مخرج "حاجة ساقعة": الفيلم يتناول جانب آخر للإسكندرية

ندة فيلم "حاجة ساقعة"

أقيمت منذ قليل، ندوة للفيلم القصير "حاجة ساقعة"، الذي يعرض على هامش مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير، بحضور الدكتور محمد العدل وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وأشاد الدكتور محمد العدل بالفيلم وصناعه وحياهم على مجهودهم في تقديم فيلم مختلف، وأشاد على وجه التحديد بالممثلين وزوايا التصوير، وشاركه الاشادة سيد فؤاد الذي أكد إعجابه بشريط الصوت بوجه خاص، والموسيقى التصويرية للفيلم.

وقال مخرج الفيلم عمروش بدر، أنهم بذلوا مجهود كبير في الفيلم، وكان الممثلين ينامون ساعات قليلة، كما تم تغير شكل السيناريو وترتيب المشاهد وكادرات التصوير، وأوضح أنه لم يرد التعمق في اظهار المشاكل الشخصية لأبطال الفيلم، لأنه يعبر عن حالة وليس مشكلة شخصية.

وعن عرض الفيلم في عدة مهرجانات دولية، أهمها "كليرموفوران" بفرنسا، أكد أنه لم يكن يتوقع أن يفهمه الأجانب لأنهم لا يعرفون ثقافتنا بشكل جيد، خاصة وانه تناول الاسكندرية من جانب أخر غير الذي يعرفه عنها الأجانب، ولكنه تفاجئ من رد فعلهم وفهمهم لكل تفاصيل.

الفيلم.

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