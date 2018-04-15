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الوطن

سميرة عبد العزيز تسافر إلى الإسكندرية لحضور ختام مهرجان الحرية المسرحي

منذ 32 دقيقة
كتب: إلهام زيدان
سميرة عبد العزيز تسافر إلى الإسكندرية لحضور ختام مهرجان الحرية المسرحي

سميرة عبدالعزيز

تسافر الفنانة سميرة عبدالعزيز، رئيس مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية، الذى ينظمه قطاع صندوق التمنية الثقافية، يوم الثلاثاء المقبل، إلى الإسكندرية لحضور حفل ختام المهرجان.

وافتتحت الفنانة سميرة عبدالعزيز، والدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساءً، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي، والتى تحمل اسم الفنان الراحل أحمد راسم.

وشارك بالمسابقة الرسمية بالدورة المحلية الخامسة من المهرجان، 12 عرضًا مسرحيًا، وتستمر فعاليات الدورة من يوم 10 وحتى 17 أبريل الحاليّ.

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