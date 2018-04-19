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الوطن

لقاء بين قائدي الجيش الروسي والحلف الأطلسي في باكو

منذ 17 دقيقة
كتب: أ ف ب
لقاء بين قائدي الجيش الروسي والحلف الأطلسي في باكو

باكو

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف لقاء نادرا من نوعه بقائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي في باكو الخميس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الرجلين ناقشا "أنشطة حلف شمال الأطلسي وروسيا العسكرية في أوروبا، وتعزيز الثقة ومنع وقوع حوادث".

وأضاف أن المسؤولين الرفيعين تبادلا وجهات النظر بشأن "الوضع في سوريا وأكدا أهمية التعاون في الحرب على الإرهاب الدولي".

من جهته، ذكر حلف شمال الأطلسي أن الحديث "تركز على المسائل المرتبطة بالوضع العسكري والتدريبات".

وأضاف أن "هذا اللقاء الذي جرى وجها لوجه يظهر اهتماما متبادلا واضحا في الحفاظ على خطوط التواصل العسكري تماشيا مع سياسة حلف شمال الأطلسي في الحوار والشفافية".

وكان الجنرال جيراسيموف التقى نظيره الأميركي جو دنفورد في باكو في فبراير 2016. وتعهد العسكريان آنذاك "تطوير الاتصالات" بين جيشيهما.

وتتواصل الولايات المتحدة وروسيا حاليا عسكريا بشأن عملياتهما الجوية في سوريا لمنع وقوع حوادث بين البلدين.

وأنهت واشنطن كل أشكال التعاون العسكري مع روسيا بعدما ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، حيث تضمن ذلك انهاء التدريبات المشتركة وزيارات السفن الأميركية إلى الموانئ الروسية.

وبلغ التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مستويات جديدة الأسبوع الماضي بعدما قادت واشنطن ضربات استهدفت مواقع النظام السوري اعتبرتها موسكو "عدوانا" على حليفتها دمشق.

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