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الوطن

اتفاقية تآخي بين البحر الأحمر وإقليم جنوب كازاخستان لتنشيط السياحة

منذ 21 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
اتفاقية تآخي بين البحر الأحمر وإقليم جنوب كازاخستان لتنشيط السياحة

توقيع الاتفاقية

وقع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، اتفاقية توأمة وتآخي بين مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، ومدينة شيمكنت عاصمة إقليم جنوب كازاخستان، بهدف تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان بوجه عام، وبين المحافظة والإقليم بوجه خاص، نظرًا للتشابه بين المدينتين في الموقع الجغرافي والظروف المناخية والاقتصادية.

يأتي ذلك من خلال علاقات التوأمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية والعلمية "متطلعين لتطوير التعاون النافع وبشكل متبادل لزيادة الروابط علي كافة الأصعدة ذات الاهتمام بين الإقليم والمحافظة".

وتضمنت بنود الاتفاقية تحقيق التعاون المتبادل بين الطرفين وتبادل الخبرات بينهما في كل من مجال الإدارة المالية والحكومة والتراث الثقافي والفني والتاريخي، وأيضاً حماية البيئة والحفاظ عليها والتنمية السياحية وكذلك إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

كما جرى الاتفاق على تبادل الفرص الاستثمارية في المحافظة والإقليم في ضوء الضوابط المطبقة، فضلاً عن الاستثمار في السياحة البيئية والمخيمات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وحرصا علي زيادة التدفق السياحي.

وجرى الاتفاق على تقديم التسهيلات للزائرين والمقيمين، وعلى تيسير برامج سياحية متبادلة بين البلدين خاصة للشباب والمستثمرين.

جدير بالذكر أنه تم توقيع تلك الاتفاقية تزامناً مع انعقاد معرض كازاخستان الدولي للسياحة والسفر الذي افتتح السيد المحافظ أمس بالعاصمة الكازاخية ألماطي.

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