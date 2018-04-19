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الوطن

صندوق النقد: طفرة المبيعات في سوق الهواتف الذكية وصلت للذروة

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
صندوق النقد: طفرة المبيعات في سوق الهواتف الذكية وصلت للذروة

صندوق النقد

أكد صندوق النقد الدولي، أن الطفرة في سوق الهواتف الذكية العالمية بلغت ذروتها، لكنه أشار إلى أن الطلب مرتبط بإصدار هواتف جديدة.

وذكر تقرير النظرة المستقبلية للصندوق والصادر هذا الأسبوع، أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية سجل 1.5 مليار وحدة خلال العام الماضي، لتهبط الشحنات إلى مستوى قياسي متدني.

وأشار صندوق النقد إلى أن الطلب في سوق الهواتف الذكية يرتبط بمواعيد إصدار هواتف جديدة مثل أجهزة "آيفون".

وأشار صندوق النقد إلى أنه بعد استقرار أسواق الهواتف الذكية عند ذروتها، تزايد الطلب على منتجات أخرى مثل أجهزة الحواسب الآلية للسيارات، والأجهزة الذكية الأخرى.

ويري الصندوق الدولي أن قطاع التكنولوجيا سيظل له تأثير على التجارة في آسيا، لأن الطلب على المنتجات الإلكترونية الأخري سيؤدي إلى زيادة إنتاج أشباه الموصلات خاصة في كوريا الجنوبية.

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