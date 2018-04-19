"المحافظين" يستنكر خريطة الإشارة إلى إسرائيل 2020 في موقع مصر

أدان المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية في بيان للحزب بشدة عرض إحدى الخرائط لقارة أفريقيا بمؤتمر المنتدى الأفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس، أمس، وضع فيها في موقع مصر عبارة "ستعلن إسرائيل في عام 2020" والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ويعكس المطامع الإسرائيلية في المنطقة العربية وخططها التوسعية والاستعمارية.

وشدد قرطام على ضرورة التحرك السريع الفورى للدول العربية بوضع استراتيجية سياسية وعسكرية شاملة لمواجهة تلك التهديدات بعرض خريطة تم فيها حذف اسم دولة عضو فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وذات سيادة ومؤيدة بشعار وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة الأفريقية مما يدل على حجم المؤامرة القادمة على الدول العربية وأن المعركة القادمة هى معركة وجود وبقاء وأن على العرب أن يستعدوا لما هو قادم والذى سيكون أشد مما هو عليه الآن من حيث حجم التآمر والعدوان.

وأكد قرطام، أن ضرورة الضغط على لاتحاد الأفريقى كي يحقق في واقعة الخريطة المسيئة لمصر خلال المنتدى الأفريقى لمهارات الشباب بتونس، موضحًا أنه تم وضع عبارة "ستعلن إسرائيل عام 2020" بموقع مصر على خريطة لقارة أفريقيا وأن على الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التصرف والذي تم عرضه في أحد المؤتمرات المقامة على أرض دولة أفريقية وأن على من وضع هذه الخريطة أن يعى جيدا حجم مصر وقوتها العسكرية وثقلها الإقليمي والدولي وأنه على الشعب المصري أن يلتف بقوة وتماسك خلف قيادته السياسية في تلك الفترة الحرجة والتى تهدد أمن مصر وشعبها.