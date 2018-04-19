محافظ الغربية: اللحوم بـ65 جنيها والفراخ بـ17 جنيها في 201 معرض

أعلن اللواء طلعت منصور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، عن طرح اللحوم الحمراء البرازيلي بـ65 جنيها للكيلوجرام، والفراخ البيضاء بـ17 جنيها للكيلو جرام، في 201 معرض بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، ما بين ثابتة ومتحركة، على أن تبدأ المعارض في استقبال المواطنين ابتداء من مايو المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى مناقشة استعدادات المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار من خلال منافذ بيع السلع في مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك خلال اجتماع، بحضور العميد مهند أبو ليمون مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، والعقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، والمحاسب سامح هنداوي وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

وجرى مناقشة خطة المحافظة لفتح معارض للسلع الغذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بـ10 معارض، إلى جانب منافذ الأمن الغذائي الموجودة، والتي يصل عددها إلى 202 منفذ "149 ثابت و53 منفذ متحرك"، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تخفيفا على المواطنين، وذلك سيكون بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.