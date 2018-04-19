رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى القاهرة قادما من السعودية

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية، على رأس وفد عسكري للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى حضر خلالها فعاليات اليوم الختامي للتدريب المشترك "درع الخليج - 1".

كما حضر محمد فريد، خلال زياته للسعودية، اجتماع رؤساء أركان دول المنطقة مع الجانب الأمريكى.

كما تضمنت الزيارة لقاءً مع عدد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلتا البلدين فى العديد من المجالات.

تأتي الزيارة في ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية العربية، التي تهدف إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة.