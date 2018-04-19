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الوطن

عضو "دفاع البرلمان": أثيوبيا ليست جادة في حل أزمة سد النهضة

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عضو "دفاع البرلمان": أثيوبيا ليست جادة في حل أزمة سد النهضة

يحيى الكدواني

قال يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الشعب المصري ينظر إلى المفاوضات مع أثيوبيا بقلق بالغ بسبب عدم الجدية من أثيوبيا، موضحًا أن نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه، ولا يمكن في أي حال أن تتنازل عن حصتها في هذه المياه.

وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن مصر تعمل على الحفاظ على حصتها المائية التي تُقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مشددًا على ضرورة وجود مرونة من كل الأطراف للوصول لحل سياسي.

وأشار إلى أنه حال عدم نجاح حل أزمة سد النهضة سياسيًا سيكون هناك خيارات دبلوماسية مثل إدخال دول كبرى لحل المشكلة.

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