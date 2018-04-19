مخرج "نسخة أصلية": الفيلم يتعاطف مع الشخصية المقهورة

أقيمت منذ قليل ندوة الفيلم المصري "نسخة أصلية"، المشارك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي تحدث فيها مخرج ومؤلف الفيلم.

في البداية أكد مخرج العمل عمر المشد، أنه عمل كمونتير لفترة كبيرة قبل أن يتجه لمجال الإخراج ويقدم ثلاثة أفلام قصيرة، حيث أكد أن "نسخة أصلية" هو ثالث أفلامه.

وقال إن الفيلم فكرته، وقام بكتابة السيناريو لها محمد السلاموني، مؤكداً أن اسم الفيلم يعبر عن مضمونه، فهو يوضح أن البطلة تعيش بشخصيتين وهما شخصيتها الأصلية وشخصية والدتها، موضحا الفيلم متعاطف مع الشخصية المقهورة.