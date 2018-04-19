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الوطن

البنك الأهلي يعلن انضمامه لمبادرة خاصة بأبحاث وتطبيقات "البلوك تشاين"

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
البنك الأهلي يعلن انضمامه لمبادرة خاصة بأبحاث وتطبيقات "البلوك تشاين"

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري انضمامه لعضوية إحدى كبرى مبادرات البنوك العالمية لتقنية البلوك تشاين، في إطار الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي بمصر.

وقال البنك في بيان صادر، اليوم الخميس، أنه تماشيا مع توجهات البنك المركزي المصري لتشجيع تبني التكنولوجيا المالية في المصارف المصرية، نؤكد انضمامنا لعضوية إحدى كبرى المبادرات الخاصة بأبحاث وتطبيقات البلوك تشاين وهي شركة "أر3"، والتي يشارك بها أكثر من 200 بنك وشركة بأنحاء العالم.

وتعد البلوك تشاين، تقنية تمكن من تنفيذ المعاملات الفورية عبر عدد من قواعد البيانات الموزعة بدرجة عالية من الكفاءة والأمان.

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