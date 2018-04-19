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الوطن

انطلاق فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

منذ 46 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
انطلاق فاعليات ختام مهرجان أسبوع الشعوب بجامعة عين شمس

انطلاق فاعليات مهرجان أسبوع الشعوب

بدأت منذ قليل، فاعليات حفل ختام مهرجان أسبوع الشعوب، وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمير عبد ناصر أمين عام الجامعة والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والدكتور حاتم ربيع أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هند الهلالي منسق المهرجان ولفيف من سفراء الدول والملحقين الثقافيين وعمداء ووكلاء كليات الجامعة الجامعة والطلاب الوافدين.

استمرت فاعليات المهرجان على مدار 4 أيام وشهدت عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والرياضية بين طلاب الدول المشاركة ومنها "السودان وجزر القمر ومالي واليابان وجيبوتي والعراق وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومصر وماليزيا".

وتتضمن فاعليات الحفل الختامي عروضا فلكلورية للدول المشاركة وذلك قبيل إعلان المراكز الثلاثة الفائزة بمختلف الفاعليات.

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