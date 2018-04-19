لجنة التحكيم تعلن عن جوائز مهرجان نجوم المسرح الجامعي

أعلن الفنان يوسف إسماعيل، عضو لجنة التحكيم بمهرجان نجوم المسرح الجامعي عن أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

وأكد إسماعيل أن اللجنة فوجئت بالمستوى الجيد لبعض العروض المسرحية المشاركة، رغم ضعف الإمكانيات المادية المتاحة.

كما أوصت اللجنة باستحداث جائزة أفضل ممثل دور ثان وأفضل ممثلة دور ثان في الدورات المقبلة للمهرجان.

وفاز في الدورة الثالثة للمهرجان، وفازت بجائزة تصميم الأزياء الطالبة هاجر كمال صممت الملابس لعدة عروض بالمهرجان، جائزة أفضل ديكور مناصفة بين الطالبة أمانى حافظ عن عرض"كلهم أبنائي".

والطالب محمود صلاح، وجائزة أفضل مخرج للطالب مناصفة بين الطالب إسماعيل إبراهيم عن عرض "جريمة في جزيرة الماعز"، والطالب نور محمد عبدالله عن عرض "كلهم أبنائي"، وجائزة أفضل ممثل حصل عليها الطالب مناصفة بين الطالب عبدالباري سعد، عن عرض "حديقة الحيوان".

والطالب أحمد أبوزيد عن عرض "يوم من زماننا"، وجائزة أفضل ممثلة الطالبة مي زويد.كما حصل الفائزين بهذه الجوائز على منحة الدراسة بمركز الإبداع.