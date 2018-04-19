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الوطن

حرب تصريحات بين "عامر" و"فؤاد" بسبب مخالفات "اللجنة الأوليمبية"

أمس PM 11:53
كتب: سمر نبيه
حرب تصريحات بين "عامر" و"فؤاد" بسبب مخالفات "اللجنة الأوليمبية"

فرج عامر

تبادل الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، والنائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، البيانات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مخالفات البعثة الأوليمبية في "ريو دي جانيرو".

وتقدم عامر بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، حول المخالفات المالية، التي قامت بها اللجنة الأوليمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتي أقيمت في "ريو دي جانيرو"، وبلغت حسبما ذكر التقرير، 5 ملايين جنيه إهدارًا للمال العام، في صور وأشكال مختلفة.

فيما نشر الأخير منشورًا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول فيه إن الموضوع أغلق النقاش فيه، وأن اللجنة الأوليمبية ردت على ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ليس له علاقة بالأمر، وأن من يحاولون إثارة هذا الأمر، هدفهم ابتزاز الوزير.

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه من الطبيعي أن يقوم بدوره الرقابي، في التقدم بطلب الإحاطة حول المخالفات المالية الجسيمة، التي قامت بها البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية، لكن غير المنطقي هو ما يقوم به رئيس لجنة الشباب والرياضة، من مصادرة هذا الحق، والدفاع عن وزير الشباب والرياضة، لمجرد تقدمه بطلب إحاطة، يعلم ويحيط فيه الوزير بما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مطلوب الرد على ما جاء فيه.

وأضاف" فؤاد" لـ"الوطن" أن خالد عبد العزيز كونه وزيرًا للشباب والرياضة، على علاقة بمثل هذه الأمور، فالموضوع أبسط من ذلك، وهو حق البرلمان، في المراقبة، وحضور الوزير للاستماع، مشيرًا إلي أنه فوجئ بما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي، ثم البيان الذي أصدره" عامر" للدفاع عن الوزير.

وقال فؤاد: "لن أتطرق إلى كون الوزير مخطئًا أم لا، لأن هذا الأمر هو ما سيسفر عنه طلب الإحاطة نفسه، لكن السؤال هل هو مسئول أم لا، فالوزير شخص مسئول، لا يمكن إعفائه من المسئولية، وما يدهشني هو محاولات  عامر إعفائه من المسئولية، فمن المفترض أنه نائب عن الشعب، وليس نائبًا عن الوزير"، لافتًا إلى أنه على "عامر" الاعتذار عما ورد بشأن "الابتزاز".

من جانبه، قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيناقش طلب الإحاطة فور الوصول له، حيث لم يصل له بعد، موضحًا لـ"الوطن"، أنه لم يقصد بالابتزاز النائب محمد فؤاد، أو شخص بعينه، وسيدعو المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، للرد على طلب الإحاطة وملاحظات التقرير، في وجود وزير الشباب والرياضة.

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