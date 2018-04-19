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الوطن

نقيب الفلاحين: "هنحقق حلم السيسي في مشروع المليون ونصف فدان"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود البدوي
نقيب الفلاحين: "هنحقق حلم السيسي في مشروع المليون ونصف فدان"

محمد العقاري

قال محمد العقاري، رئيس النقابة العامة للفلاحين، إن مشروع المليون ونصف فدان يجب الاهتمام به لأنه مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتَا إلى أن الجميع عليه أن يستثمر في الأرض لأن هذا سيدعم الاقتصاد.

وأضاف "العقاري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الصحة والجمال"، أنه يسعى لاستفادة كل الفلاحين من مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا أن الفلاحين حققت مطالب الدولة الفترة السابقة، وسوف يتم تحقيق مطالب الفلاحين الفترة المقبلة.

وتابع: "السيسي رمز لمصر والتف الشعب حوله، لكي يثبت للعالم أنهم يقفون خلف قيادتهم السياسية، الدولة مش هتبخل على الفلاحين، وهنحقق حلم الرئيس في مشروع المليون ونصف فدان".

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