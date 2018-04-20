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الوطن

بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

منذ 28 دقيقة
كتب: الهام زيدان
بعد منع عرض "آخر أيام الأرض".. سعيد منسي: "هل نحيا آخر أيام المسرح؟"

السعيد منسي

عبر المخرج السعيد منسي، عن أسفه بسبب منع عرض مسرحية "آخر أيام الأرض" بجامعة المنصورة، معلقا "تم منع عرض (آخر أيام الأرض) لكلية الآداب جامعة المنصورة، قبل عرضه بيوم واحد المقام، ضمن فعاليات مهرجان الجامعة من قبل السيد الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب"، موضحا "بحجة أن العرض يحرض على الفتنة لأنه يتكلم عن المسيخ الدجال.. مش عارف فتنة إيه في المسيخ الدجال".

وأضاف "السعيد" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وهذا القرار جاء بعد ثلاث أشهر من البروفات وبعد جاهزية العرض بشكل كامل، لكن هذا الاكتشاف تم فجأة، وكأنه وحي إلهي دون ترك أي مساحة للنقاش أو التفاهم، وليذهب مجهود فريق العمل للجحيم وكل من شارك به فهم مجرد يصنعون مسرحا".

وتابع: "الأدهى والأمر وما يثير الحيرة والدهشة والمرارة في الوقت نفسه، أن هذا العرض تم عرضه من قبل بداخل نفس الجامعة وضمن فعاليات مهرجان الجامعة أيضًا بكلية الهندسة، وبجمهور غفير ولم تحدث فتنة أو أي شيء، دعونا نعترف أننا نحن المسرحيون والمثقفون بشكل عام أصبح إبداعنا وفكرنا ليس له قيمة، وما أسهل منعه وحجبه بأي حجة أيا كانت، المنع تم وسيتم وسيستمر دون خجل، كيف سنستمر وبأي قيمة وبأي هدف ولمن، وهل سنظل هكذا نضع إبداعنا ومجهودنا وفكرنا تحت سيف جمود الفكر والتعنت، هل يوجد من يدافع عن المسرح؟ هل نحيا آخر أيام المسرح؟".

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