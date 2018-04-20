إيناس عبدالدايم تتسلم "جاز ميوزك أورد" الألمانية: "أهدي الجائزة لبلدي"

تسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مساء الخميس، جائزة "جاز ميوزك أورد" الألمانية، والتي نالتها فرقة "كايرو ستبيس" في الموسيقى.

وجاء التكريم في إطار احتفالية كبيرة وضخمة شهدها السفير المصري في ألمانيا بدر عبدالعاطي والملحق الثقافي، ولفيف من الفنانين والموسيقيين، في أكبر قاعات ومسارح برلين "الفلهارموني" بحضور المسؤولين الألمان والموسيقيين والفنانين ووفد من المؤسسة الألمانية لصناعة الموسيقي وأكثر من 1200 مشاهد، وعزفت وزيرة الثقافة على آلة "الفلوت" مع "كايرو ستبيس" خلال حفل تسلم الجائز.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بحفاوة استقبال الجمهور الألماني وبالتكريم وبالجائزة والتي تؤكد على المكانة التي تتمتع بها مصر في مجال الإبداع والموسيقى، وتقدير العالم لها من خلال واحد من أكبر المحافل الثقافية والموسيقية في العالم، مضيفة أنها تهدي الجائزة للشعب المصري وجمهورها الذي ساندها منذ بدايتها الفنية.