نقل وكيل "صحة الإسكندرية" السابق إلى المستشفى.. والنيابة ترفض حجزه

انتقل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة السابق، إلى مستشفى الجمهورية، قادمًا من محبسه بقسم شرطة باب شرق، لتلقية العلاج بعد تدهور حالته الصحية، وبمعاونة لجنة طبية من مستشفى السجن ومفتش الصحة.

وقال مصدر أمني، إن دكتور مجدي حجازي، طلب نقلة إلى أحد المستشفيات أثناء تواجده بمحبسه، ولكن رُفض طلبه من قِبل النيابة العامة والرقابة الإدارية، ونُقل إلى مستشفى الجمهورية، للعرض على اللجنة الطبية المكونة من أساتذة مستشفى السجن، ومفتش الصحة، والذين أقروا بأن الحالتة الصحية لـ"حجازي" مستقرة ولا داعٍ للحجز بالمستشفى، وصرفت بعض الأدوية له ورجوعة إلى محبسة مرة أخرى.

وتعود الواقعة عندما قرر قاضي التجديدات بمحكمة باب شرقي في الإسكندرية، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقًا، لثاني تجديد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتداولت المرافعة لمدة 45 دقيقة بين دفاع وكيل الوزارة الأسبق، وهيئة المحكمة، لإخلاء سبيله.

واستأنفت نيابة باب شرق، على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وقضت محكمة باب شرق بالإسكندرية، المنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة سابقًا، والمتهم في قضية تلقي "عطية" عبارة عن هاتفي "آي فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، فيما جرى تحديد جلسة اليوم للنظر في استئناف النيابة، سواء بالقبول أو بالرفض.

يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.