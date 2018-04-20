مصرع سائق وإصابة آخر إثر تصادم 4 سيارات بـ"صحراوي المنيا"

لقي سائق مصرعه، وأُصيب آخر، إثر تصادم 3 سيارات بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوبي مُحافظة المنيا.

وتلقى مُدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمُنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغًا من غرفة عميات النجدة، بتصادم 4 سيارات ووقوع قتلى ومُصابين على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبيّن أنّه وبسبب تساقط شكائر الأسمنت من أعلى السيارة النقل، وقع الحادث، حينما تصادمت 3 سيارات بـ"المقطورة" ما تسبّب في مصرع مجاهد محمود، 28 عامًا، سائق، وإصابة محمود أحمد 36 عامًا، مهندس زراعي.

وتحرر محضر بالحادث، ونقل المُصاب إلى المُستشفى العام، وأُزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور.