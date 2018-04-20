متحدث "الوزراء": عازمون على المضي قدما في ملف التنمية المستدامة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية عازمة على المضي قدمًا في ملف التنمية المستدامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن البلاد تجاوزت عددا من التحديات، ومنها ما يتعلق بالإطار المؤسسي، ونقص الموارد المالية.

وتابع أنه سيتم عرض جهود الحكومة المبذولة في التنمية في المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو المقبل.

وعن تقنين الأراضي، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن 14 يونيو سيكون آخر ميعاد لتقنين الأراضي، لافتًا إلى أنه سيقفل بعد هذا الموعد باب الطلبات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.