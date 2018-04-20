شاب ينشر فيديو لخطف فتاة بمنطقة مصر الجديدة

نشر المُدون محمد حسن، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، يُظهر "ميكروباص"، قال إن سائقه ومساعدين له، اختطفوا بنتًا في الحادية عشرة والنصف، من مساء أمس، في شارع النزهة بمنطقة مصر الجديدة.

وكتب حسن: "يا جدعان الميكروباص ده خطف بنت النهاردة الساعة 11:30 من شارع النزهة عند أول (يو ترن) بيدخل على شارع المستشفى".

وأضاف: "هي كانت وقفة في الشارع اتجاه هايبر وهرب مننا عن طريق مدخل الغول - المزرعة، وطلع صحراوي".

وتابع: "الخاطفين كان فيهم واحد أبيض بدقن لابس أخضر من فوق وبنطلون جينز وسنهم أواخر العشرينات وكانوا 3 والسواق والبنت كانت لابسة أسود وبيضا وشعرها أصغر وكان في شهود كتير وخمس عربيات حاولوا يوقفوا معرفوش كان مستموت على الطريق".