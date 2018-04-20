استمرار القوافل التعليمية لـ"الثانوية العامة" بشمال سيناء لليوم الثالث

تواصل القوافل التعليمية عملها لليوم الثالث والأخير بجامعة العريش لطلاب الثانوية العامة.

قالت علا المرسي إحدى المشرفات على عملية نقل وتواجد الطلاب، إنه وصل الطلاب إلى مقر الجامعة في الموعد المحدد من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن اليوم هو الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة.

ونوهت ليلى مرتجي وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن القوافل التعليمية سوف تنتقل إلى مدينة بئر العبد لتنفيذ البرنامج التعليمي المتفق عليه ابتداء من 27 من الشهر الحالي.

وأضافت مرتجي، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام الطلاب ورفع المعاناة عنهم، ومدهم بالمعلومات والتيسيرات المطلوبة عوضا عن توقف العملية الدراسية بالمحافظة.

ومن جهة أخرى قالت نسرين محمد، إحدى أولياء أمور الطلاب، إن ابنتها أخبرتها أن ما يسمعونه من المستشارين التعليمين شيء جديد، ومعلومات لم يسمعوها من قبل، متمنية أن تتكرر هذه القوافل قبل الامتحانات حتى يستفيد الطلاب، ويتمكنوا من تعويض ما فاتهم من مناهج دراسية.

وفي السياق ذاته قال حسام رفاعي عضو مجلس النواب، إن نواب سيناء سوف يتبنون شكاوى أولياء أمور الطلاب بشأن أحقية الأبناء في نيل 5% إضافية على المجموع على الأقل، 5% أخرى من مقاعد الجامعات، عوضا عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.