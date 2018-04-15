"إسكان النواب" تبحث قرض كويتي بـ12.5مليون دينار لتطوير "مياه العريش"

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتي.

ويسدد القرض على 20 عاما، بعائد 2% سنويا، بواقع قسطين في العام الواحد وفترة سماح 4 سنوات، ينتهي حق السحب من القرض في تاريخ 30 يونيو 2021.

وتضمنت الاتفاقية أن الجهة المستفيدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتكون المشروع من جزئين، الأول الخاص بإنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشتملاته تموله الحكومة المصرية، ويجرى حاليا تنفيذه والثاني الخاص بشبكات مياه لمناطق المشروع ومحطة الرفع لمنطقة كرم أبونجيلة سيموله القرض المشار إليه.