تسجيل الدخول

الوطن

"إسكان النواب" تبحث قرض كويتي بـ12.5مليون دينار لتطوير "مياه العريش"

منذ 59 دقيقة
كتب: محمد طارق
"إسكان النواب" تبحث قرض كويتي بـ12.5مليون دينار لتطوير "مياه العريش"

صورة أرشيفية

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتي.

ويسدد القرض على 20 عاما، بعائد 2% سنويا، بواقع قسطين في العام الواحد وفترة سماح 4 سنوات، ينتهي حق السحب من القرض في تاريخ 30 يونيو 2021.

وتضمنت الاتفاقية أن الجهة المستفيدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتكون المشروع من جزئين، الأول الخاص بإنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشتملاته تموله الحكومة المصرية، ويجرى حاليا تنفيذه والثاني الخاص بشبكات مياه لمناطق المشروع ومحطة الرفع لمنطقة كرم أبونجيلة سيموله القرض المشار إليه.

أخبار متعلقة
عضو "إسكان النواب": معاينات لتنفيذ "الصرف" بكفور الغاب بالإسماعيلية

عضو "إسكان النواب": معاينات لتنفيذ "الصرف" بكفور الغاب بالإسماعيلية
"إسكان النواب" تحذر من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت: يهدد سوق العقارات

"إسكان النواب" تحذر من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت: يهدد سوق العقارات
عضو "إسكان النواب": تقرير بلومبرج يؤكد صحة رؤية القيادة السياسية

عضو "إسكان النواب": تقرير بلومبرج يؤكد صحة رؤية القيادة السياسية
وكيل "إسكان النواب": سأتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات

وكيل "إسكان النواب": سأتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات
استياء في "إسكان النواب" لغياب رئيس هيئة الطرق: "يتعامل بتعالي"

استياء في "إسكان النواب" لغياب رئيس هيئة الطرق: "يتعامل بتعالي"
وكيل "إسكان النواب": نزول الناخبين بكثافة أحبط أحلام أعداء مصر

وكيل "إسكان النواب": نزول الناخبين بكثافة أحبط أحلام أعداء مصر
"إسكان النواب": حوار السيسي تلقائي.. وأظهر الحقائق الغائبة عن الشعب

"إسكان النواب": حوار السيسي تلقائي.. وأظهر الحقائق الغائبة عن الشعب
"إسكان النواب" عن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات: مفخرة تاريخية

"إسكان النواب" عن مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات: مفخرة تاريخية
"إسكان النواب" تقدم طلب إحاطة لـ"مياه الشرب": أنقذوا مدرسة صفية زغلول

"إسكان النواب" تقدم طلب إحاطة لـ"مياه الشرب": أنقذوا مدرسة صفية زغلول

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الطب الشرعي

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الطب الشرعي

بنك ناصر: 70 عاما عند نهاية مدة التقسيط السن الأقصى لقرض "حضانتي"

بنك ناصر: 70 عاما عند نهاية مدة التقسيط السن الأقصى لقرض "حضانتي"

مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله في الدقهلية

مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله في الدقهلية

تكريم طالبة حصلت على مركز متقدم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بمطروح

تكريم طالبة حصلت على مركز متقدم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" بمطروح

بالصور| محمود حميدة يحضر العرض "أحوال شخصية"

بالصور| محمود حميدة يحضر العرض "أحوال شخصية"

اختيارات الوطن

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

لوحات فنية من المخلفات الطبية: إبر ومسكنات وأدوية منتهية الصلاحية

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

مطلقات يطالبن بنقابة لحماية حقوقهن: حد يعبرنا

الأكثر قراءة

عاجل