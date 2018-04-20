بث مباشر لصلاة الجمعة من العريش عبر التلفزيون المصري

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة، من القرية الشبابية بساحل بحر العريش، بحضور محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، والشيخ محمد سعد العش، مدير عام أوقاف شمال سيناء.

قال مصدر بالعلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، إن التلفزيون المصري سوف يبث على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد القرية الشبابية بحي أبو صقل بساحل بحر العريش.

ووجهت المحافظة الدعوة للقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لحضور شعائر صلاة الجمعة، احتفالا بعيد شمال سيناء القومي. وموضوع خطبة الجمعة هو فضل الدفاع عن الأوطان والعمل على وحدة صفها.