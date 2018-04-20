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الوطن

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة ألمانيا لموسيقى الجاز لعام 2017

منذ 30 دقيقة
كتب: أكرم سامي
وزيرة الثقافة تتسلم جائزة ألمانيا لموسيقى الجاز لعام 2017

وزيرة الثقافة تتسلم الجائزة

تسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء أمس، على مسرح الفيلهارموني أكبر مسارح دار الأوبرا الألمانية، جائزة ألمانيا لموسيقى الجاز لعام 2017 في احتفالية كبيرة، حضرها السفير المصري في برلين الدكتور بدر عبد العاطي، وعدد كبير من الجمهور الألماني.

جاء ذلك ضمن فرقة "كايرو ستيبس" المصرية الألمانية التي فازت بهذه الجائزة أيضا، وذلك في ضوء أن الوزيرة تعد عازفة الفلوت الأولى للفرقة.

وسبق الاحتفالية، عزف لفرقة "كايرو ستيبس" التي يرأسها الموسيقار المصري باسم درويش، وبمشاركة الوزيرة للعديد من المقطوعات الشهيرة والتي تعكس التمازج بين الموسيقى المصرية والعربية الأصيلة وموسيقى الجاز، وبمشاركة عازفين ألمان.

وتعد جائزة ألمانيا لموسيقى الجاز واحدة من أكبر الجوائز التي يتم تسليمها في مجال الموسيقى في ألمانيا.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، أن حصول وزيرة الثقافة على هذه الجائزة يعد أمرا مهما ويدعو للفخر والسعادة، ويمثل تقدير ألمانيا للمرأة المصرية، والفن والثقافة المصرية بوجهٍ عام وترويجًا مهما لمصر.

من جانب آخر، التقت وزيرة الثقافة بوزيرة الدولة الألمانية للثقافة، بحضور سفير مصر في برلين، وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين في مختلف جوانب الثقافة سواء الموسيقية الكلاسيكية أو الأدب، واقتراح الاستفادة من مئوية الموسيقار الألماني بيتهوفن في عقد فعاليات مشتركة على هامش هذا الاحتفال، فضلا عن بحث وجود آلية مشتركة لتذليل العقبات أمام مشاركة الموسيقيين والفنانين في فعاليات مشتركة في كلا البلدين.

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