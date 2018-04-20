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الوطن

التخطيط: نستهدف 6.5% زيادة في معدل النمو الصناعي بـ"التنمية المستدامة"

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد الدعدع:
التخطيط: نستهدف 6.5% زيادة في معدل النمو الصناعي بـ"التنمية المستدامة"

هالة السعيد

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافًا يتضمن مستهدفات قطاع التنمية الصناعية بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 18/2019.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 5% إلى حوالي 6.5% وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12% وبما يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة.

كما تناول الإنفوجراف المنشور الاستثمارات الحكومية التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي والتي تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه بهدف تطوير المناطق الصناعية القائمة، والبدء في المرحلة الثانية من توسّعات مُجمّع مِرغِم للصناعات البلاستيكية، واستكمال أعمال التطوير لمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، وطرح 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، بالإضافة إلى تحسين جودة وتنافسية الصناعة لعدد 800 مصنع، وتطوير 125 مدرسة ومركز تدريب مهني وتقني، وتوفير 20 ألف فرصة عمل في إطار برنامج التدريب بغرض التشغيل.

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