تسجيل الدخول

الوطن

فتح قناة اتصال بين زعيمي الكوريتين اليوم

منذ 10 دقيقة
كتب: أ ف ب
فتح قناة اتصال بين زعيمي الكوريتين اليوم

كيم جونج أون

فتحت الكوريتان خطًا ساخنًا بين قائديهما الجمعة، وفق ما أعلن المكتب الرئاسي في سيول قبل أسبوع من قمة مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وستربط قناة الاتصال بين الرئاستين في شطري شبه الجزيرة المقسمة.

وقال المسؤول الكبير في الرئاسة الكورية الجنوبية يون كون-يونغ إنه "تم فتح الخط الساخن التاريخي بين زعيمي الكوريتين" مضيفا أنه تم إجراء حديث كاختبار بين المشغلين استمر لأربع دقائق و19 ثانية.

وتأتي الخطوة في ظل تقارب مسجل في شبه الجزيرة الكورية شهد سلسلة من التحركات الدبلوماسية منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الشطر الجنوبي.

ويعقد مون وكيم اجتماعًا الجمعة في الطرف الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، سيكون ثالث قمة بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-53) بهدنة لا معاهدة سلام، وهو ما ترك البلدين فعليا في حالة نزاع.

وتضغط سيول من أجل التوصل إلى إعلان بأن الحرب انتهت كمقدمة للتوقيع على اتفاقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتوقع أن يعقد قمة مع كيم في وقت لاحق أعرب عن دعمه للتفاوض على معاهدة سلام بين الكوريتين.

أخبار متعلقة

ترامب يجتمع مع كيم جونج أون خلال أسابيع

ترامب يجتمع مع كيم جونج أون خلال أسابيع
ترامب يشير إلى خمسة أماكن قيد الدرس للقاء كيم جونج أون

ترامب يشير إلى خمسة أماكن قيد الدرس للقاء كيم جونج أون
كيم جونج أون يتغيّب عن جلسة برلمانية هامة خرجت بتعديلات قيادية

كيم جونج أون يتغيّب عن جلسة برلمانية هامة خرجت بتعديلات قيادية
"العموم البريطاني": صواريخ كيم جونج أون "الذي لا يرحم" ستصل إلينا

"العموم البريطاني": صواريخ كيم جونج أون "الذي لا يرحم" ستصل إلينا

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

بث مباشر| وزير الأوقاف يتحدث عن "فضل الدفاع عن الأوطان" من "العريش"

بث مباشر| وزير الأوقاف يتحدث عن "فضل الدفاع عن الأوطان" من "العريش"

السكة الحديد: معدل تأخير قطارت الوجه القبلي 30 دقيقة و25 بالبحري

السكة الحديد: معدل تأخير قطارت الوجه القبلي 30 دقيقة و25 بالبحري

البنا يشكل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع كارت الفلاح

البنا يشكل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع كارت الفلاح

طارق قابيل يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء

طارق قابيل يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء

تنفيذ حملة إزالات بحدائق و6 أكتوبر الجديدة

تنفيذ حملة إزالات بحدائق و6 أكتوبر الجديدة

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل