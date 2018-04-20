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الوطن

استعدادات "جمعة الشهداء والأسرى" بغزة.. رفع صورهم وكلمات لأسرهم

منذ 21 دقيقة
كتب: سمر صالح
استعدادات "جمعة الشهداء والأسرى" بغزة.. رفع صورهم وكلمات لأسرهم

مسيرات العودة الكبرى- صورة أرشيفية

يستعد آلاف الفلسطينيين من أبناء غزة لإحياء فعاليات الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة"، التي تقام اليوم تحت اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، بمخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستعد أبناء غزة لفعاليات جمعة اليوم، بتجهيز صور الشهداء والأسرى لرفعها داخل مخيمات العودة، إلى جانب تجهيز كلمات خاصة لأهالي الشهداء والأسرى لإلقائها خلال فعاليات اليوم، حسب قول وسام أبو شمالة، عضو اللجنة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى.

أبوشمالة، أضاف في تصريح لـ"الوطن" أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات جمعة اليوم تقديم فعاليات تراثية  وأغاني وطنية خاصة بهم، إلى جانب فعاليات التشجير التي تقام بمخيمات العودة الستة ومن المتوقع أن تصل الأعداد إلى ذورتها بحلول العصر لتكريم الشهداء والأسرى.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى، أنه تم تقديم أماكن مخيمات العودة مسافة 50 متر إلى الأمام كخطوة أولى تأكيدا على حق أهل غزة في أرضهم، وتصديهم لصفقة القرن والمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية، حسب تعبيره.

 

 

جمعة الشهداء والأسرى

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