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الوطن

البرلمان الأوروبي يدعو المتظاهرين في غزة لعدم إطلاق شعارات استفزازية

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
البرلمان الأوروبي يدعو المتظاهرين في غزة لعدم إطلاق شعارات استفزازية

البرلمان الأوروبي

ناشد البرلمان الأوروبي جميع المتظاهرين في قطاع غزة إلى الامتناع عن استخدام لغة خطابية استفزازية تحرض على العنف.

جاء هذا الموقف ضمن نص قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم وعالج فيه مسألة حقوق الإنسان في كل من قطاع غزة، والفليبين وبيلاروسيا.

وتطرق القرار، في فقراته المتعلقة بقطاع غزة إلى مسألة المظاهرات التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع للمطالبة بحق العودة والتي تعاملت معها السلطات الإسرائيلية بعنف شديد مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ويعتقد نواب البرلمان، كما جاء في قرارهم، بأن "خفض اللهجة" الفلسطينية في غزة من شانه منع وقوع خسائر غير ضرورية في الأرواح، واضافوا "كما نحث إسرائيل على معالجة مخاوفها بتدابير متناسبة"، حسب النص.

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