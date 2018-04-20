تسجيل الدخول

الوطن

ضبط صاحبة مخبز استولت على 108 آلاف رغيف مدعم بالبحيرة

منذ 17 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط صاحبة مخبز استولت على 108 آلاف رغيف مدعم بالبحيرة

العقيد وجدى الصيرفى

شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، اليوم، حملة لضبط التجار المتلاعبين بالدعم.

أسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ه. ع" صاحبة مخبز بلدي بمركز الرحمانية، لتجميعها دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل محاسبة على ماكينة صرف الخبز بالمخبز بالاشتراك وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقتى وسط وغرب الدلتا، تبين استيلاؤها وتصرفها في 10890 رغيف خبز بلدي مدعم، كما ضُبط بحوزتها 900 كيلو دقيق بلدي مدعم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

"تموين البحيرة" تضبط 23 قضية متنوعة

"تموين البحيرة" تضبط 23 قضية متنوعة
"تموين البحيرة" تشن حملات على محلات الأسماك استعدادا لشم النسيم

"تموين البحيرة" تشن حملات على محلات الأسماك استعدادا لشم النسيم
"تموين البحيرة" تضبط 13 قضية متنوعة فى حملة مكبرة

"تموين البحيرة" تضبط 13 قضية متنوعة فى حملة مكبرة
"تموين" البحيرة تضبط 1.3 طن أسمدة مُدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء

"تموين" البحيرة تضبط 1.3 طن أسمدة مُدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

الأعلى للإعلام يصدر كودا لتغطية الحوادث الإرهابية يمنع ظهور غير المختص

الأعلى للإعلام يصدر كودا لتغطية الحوادث الإرهابية يمنع ظهور غير المختص

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل