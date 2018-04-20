ضبط صاحبة مخبز استولت على 108 آلاف رغيف مدعم بالبحيرة

شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، اليوم، حملة لضبط التجار المتلاعبين بالدعم.

أسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ه. ع" صاحبة مخبز بلدي بمركز الرحمانية، لتجميعها دقيق بلدي مدعم استخراج 82 % لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل محاسبة على ماكينة صرف الخبز بالمخبز بالاشتراك وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقتى وسط وغرب الدلتا، تبين استيلاؤها وتصرفها في 10890 رغيف خبز بلدي مدعم، كما ضُبط بحوزتها 900 كيلو دقيق بلدي مدعم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.