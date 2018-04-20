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الوطن

وزير الأوقاف: شتان بين مَن يؤمن بالوطن ومَن يتاجر بقضاياه

منذ 17 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
وزير الأوقاف: شتان بين مَن يؤمن بالوطن ومَن يتاجر بقضاياه

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إنه لا يمكن لوطني حقيقي أن يقيس حسابه مع الوطن بحساب المصالح والمكاسب والخسائر، القضية مع الوطن قضية مختلفة، وإذا آمنت بالوطن لا يمكن لإنسان بينه وبين نفسه أن يدعي لنفسه وطنية حقيقية إذا كانت بعض مصالحه الشخصية تغلب المصلحة العامة، وإذا كان الإنسان يقدم نفسه شهيدًا لأجل وطنه، فهل يمكن لعاقل أن يساوي مصالح الوطن بمكاسب وطنية، ومن يميل لجانب أعداء الوطن ويعمل لصالحه ويتعاون معهم أقل مايقال فيه أنه خائن لدينه ولوطنه معا.

وأضاف جمعة خلال إلقائه لخطبة الجمعة، من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش، أنه شتان من ينحاز لوطنه ويؤمن بالوطن إيمان حقيقي ومن يتاجر بقضايا الوطن.

وتابع جمعة، أن قوة الوطن وأمانه واستقراره جزء صميم من عقيدتنا وفكرنا، وليس الكريم من يرى أوطانه نهب العادي ثم لايحميها.

ويلقي اليوم وزير الأوقاف خطبة الجمعة من العريش تحت عنوان «فضل الدفاع عن الأوطان والعمل على وحدة صفها»، ويحضر صلاة الجمعة بالمدينة الشبابية واللواء أركان حرب خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني والسيد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال شيناء.

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