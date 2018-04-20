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الوطن

مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ يزور مصر ويلتقي السيسي

منذ 30 دقيقة
كتب: أكرم سامي
مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ يزور مصر ويلتقي السيسي

مفوض الاتحاد الأوروبي

يزور مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل آرياس كانيتي، مصر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل، وستعقد لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين والشركاء في مجال الطاقة.

ويلتقي المفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، كما يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ويعقد المفوض، خلال الزيارة أيضا، لقاءات بشركات الطاقة الأوروبية، ويفتتح منتدى أعمال ومعرض الاتحاد الأوروبي، مصر حول الطاقة المستدامة، ومن المقرر أن يجري جولة تفقدية لمنشأة ظهر للغاز في بورسعيد.

وقال المفوض ميجيل آرياس كانيتي قبيل الزيارة "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وتوجد إمكانية كبيرة لتعاون أوثق بينهما في الطاقة، أرجو أن تؤذن هذه الزيارة بميلاد مرحلة جديدة من تقارب أكبر وتدعيم للعلاقات بيننا، ويمكن لمصر أن تقود عملية الانتقال للطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وفي الجهود الدولية لإزالة الكربون".

وأضاف: "بالمثل، فإن مصر في طريقها لأن تصبح مركزا مهما للغاز والكهرباء بإمكانه توفير أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها. وتوجد مكاسب كثيرة فيما يخص النفاذ لمصادر طاقة جديدة وفرص سوقية للمواطنين الأوروبيين والمصريين على السواء وللأعمال في كلا الجانبين. الاتحاد الأوروبي على جهوزية لدعم مصر في جهودها لإصلاح سوق الطاقة وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة".

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