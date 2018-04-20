بدء تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وأكاديمية دهب للفنون والإعلام وذلك بهدف تنمية مواهب الشباب وإلقاء الضوء على المتميزين منهم والاستفادة من طاقاتهم.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ودعمهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل تناسب هواياتهم وإمكانياتهم، مشيرا إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمعات ولابد من استغلال طاقاتهم وإبداعاتهم في مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه سيتم تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" للشباب من سن 18 حتى 35 عاما وذلك بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تنفذ في مجالات (الحوار الصحفي – البرنامج الإذاعي- القصة القصيرة – التمثيل- القصيدة الشعرية - الفيلم الوثائقي- نشرة أخبار إذاعية – فيلم قصير دراما- سيناريو لعمل أدبي - إعلان عن سلعة أومشروع قومي) على أن تسلم الأعمال بالإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2018.