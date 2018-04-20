تسجيل الدخول

الوطن

بدء تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" بالشرقية

منذ 28 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
بدء تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" بالشرقية

ارشيفية

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وأكاديمية دهب للفنون والإعلام وذلك بهدف تنمية مواهب الشباب وإلقاء الضوء على المتميزين منهم والاستفادة من طاقاتهم.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم ودعمهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل تناسب هواياتهم وإمكانياتهم، مشيرا إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمعات ولابد من استغلال طاقاتهم وإبداعاتهم في مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه سيتم تنفيذ مسابقة "مهرجان دهب للشباب العربي للفنون والإعلام" للشباب من سن 18 حتى 35 عاما وذلك بجميع مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقة تنفذ في مجالات (الحوار الصحفي – البرنامج الإذاعي- القصة القصيرة – التمثيل- القصيدة الشعرية - الفيلم الوثائقي- نشرة أخبار إذاعية – فيلم قصير دراما- سيناريو لعمل أدبي - إعلان عن سلعة أومشروع قومي) على أن تسلم الأعمال بالإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر يونيه 2018.

أخبار متعلقة

محافظ الشرقية يناقش شكاوى المزارعين من قرار حظر الأرز

محافظ الشرقية يناقش شكاوى المزارعين من قرار حظر الأرز
محافظ الشرقية: إطلاق إسم الشهيد أحمد الشاذلي على مدرسة "كفر الأشراف"

محافظ الشرقية: إطلاق إسم الشهيد أحمد الشاذلي على مدرسة "كفر الأشراف"
محافظ الشرقية: توريد 32 ألف طن قمح للصوامع والشون

محافظ الشرقية: توريد 32 ألف طن قمح للصوامع والشون
محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة 25 مليون جنيه

محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بتكلفة 25 مليون جنيه
محافظ الشرقية يكرم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمنحه أوسكار المحافظة

محافظ الشرقية يكرم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمنحه أوسكار المحافظة
محافظ الشرقية: إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالقرى

محافظ الشرقية: إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالقرى
محافظ الشرقية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء 20 مدرسة وإدارة تعليمية جديدة

محافظ الشرقية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء 20 مدرسة وإدارة تعليمية جديدة

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل