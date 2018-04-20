ضبط عاطل بحيازته كيلو فودو في الشرابية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط عاطل بحوزته كيلو فودو وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة

وردت معلومات واكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن محمد ع وشهرته "هشام مافيا 23 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة القسم ويزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كيلو فودو و360 جنية وهاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات وبما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.