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الوطن

مصادرة عبوات علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
مصادرة عبوات علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بشوارع منطقة عزبة خضر بدائرة قسم ثالث المحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط  "محمد. م. ع "57 سنة صاحب محل بقالة بمنطقة عزبة خضر بثالث المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد 90 علبة سجائر كليوباترا وامتناعه عن بيع السجائر في المحضر رقم  3416 جنح قسم ثالث المحلة  2018 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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