مصادرة عبوات علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة علب سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بشوارع منطقة عزبة خضر بدائرة قسم ثالث المحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محمد. م. ع "57 سنة صاحب محل بقالة بمنطقة عزبة خضر بثالث المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد 90 علبة سجائر كليوباترا وامتناعه عن بيع السجائر في المحضر رقم 3416 جنح قسم ثالث المحلة 2018 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.