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الوطن

الوادي الجديد تخصص 50 فدانا بكل مركز لصغار المستثمرين والشباب

منذ 26 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تخصص 50 فدانا بكل مركز لصغار المستثمرين والشباب

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رؤساء المراكز الخمسة، بتخصيص 50 فدانا بكل مركز وذلك بهدف إقامة مشاريع زراعية عليها للشباب.

وقال المحافظ، إن هذه المساحات ستوجه لخدمة صغار المستثمرين والشباب، وذلك بهدف إقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجنى وصوب زراعية ومناحل عسل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعطي أولوية لصغار المستثمرين والشباب بهدف إقامة المشروعات الصغيرة التي تخدم الصالح العام وتوفر فرص عمل وتكون نواة لإقامة مشروعات كبرى.

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