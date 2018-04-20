اعتقال نحو 200 متظاهر في أرمينيا لمحاولتهم قطع الطرق

اعتقلت الشرطة الأرمينية أكثر من 180 متظاهرًا، اليوم، كانوا يحاولون قطع طرق في العاصمة في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء.

وسار مئات المتظاهرين في شوارع يريفان، رافعين أعلاما أرمينية أو لافتات كتب عليها "سركيسيان ديكتاتور"، وحاولوا وقف حركة السير، وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 180 شخصا.

وحاول متظاهرون قطع الطريق الرئيسية في غومري، ثاني مدن البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري الحاكم إدوارد شارمازانوف للصحفيين "نحترم حق المواطنين في التجمع، لكننا نرفض إمكان استقالة رئيس الوزراء.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بـ"الاعتقالات التعسفية" للمتظاهرين في أرمينيا.