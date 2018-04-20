"تربية المنوفية" تختتم دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الـ14

اختتمت اليوم، دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة الـ14 من المتدربين بكلية التربية جامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فتيحة أحمد وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، وأسماء مكي باحث ماجيستير صحة نفسية، للتدريب على طرق تعليم الحساب والهندسة للمتعلم الكبير، إعداد المتدربين للعديد من الوسائل التعليمية المبتكرة.

واستكملت الدورة الخامسة عشرة فعالياتها بتنفيذ لورشة عمل عن استراتيجية لعب الأدوار لجذب الدارسين لفصول محو الأمية في ضوء مراعاة الخصائص النفسية للمتعلمين الكبار ودوافعهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان الجمال، بقسم علم النفس بكلية التربية.