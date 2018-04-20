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الوطن

وكالة روسيا: خبراء "حظر الكيميائي" يرفضون التواصل مع سكان دوما

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
وكالة روسيا: خبراء "حظر الكيميائي" يرفضون التواصل مع سكان دوما

صورة أرشيفية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يرفضون التواصل مع سكان بلدة دوما، حيث وقع الهجوم الكيميائي المزعوم.

وأشارت الوكالة، إلى أن الخبراء، الذين وصلوا إلى سوريا في 14 أبريل، لم يدخلوا دوما بعد ولم يزوروا المستشفى الذي تلقى فيه المتضررون من الهجوم المزعوم العلاج، كما أنهم يرفضون التواصل مع سكان دوما المقيمين في دمشق، بمن فيهم والد حسن دياب، الطفل السوري الذي روى قصة مشاركته في تصوير "الهجوم الكيميائي" وحصل خلال ذلك على "تمر وبسكويت"، وفقا لسيناريو منظمة "الخوذ البيضاء"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكّر مسؤولون سوريون بأن دمشق التزمت منذ البداية بتأمين تنقل أعضاء البعثة المعنية بالتحري عن وقائع استخدام السلاح الكيميائي في دوما.وتخشى السلطات السورية أن يقتصر خبراء البعثة على دراسة الوضع في دوما "عن بعد"، على غرار تعامل مع الهجوم الكيميائي المزعوم المماثل في بلدة خان شيخون بريف إدلب في أبريل 2017.

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