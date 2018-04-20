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الوطن

وزير الأوقاف خلال مؤتمر شعبي بالعريش: الإرهاب لا دين له وهو عدو للوطن

منذ 18 دقيقة
كتب: حسين ابراهيم
وزير الأوقاف خلال مؤتمر شعبي بالعريش: الإرهاب لا دين له وهو عدو للوطن

شمال سيناء

عقد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرًا جماهيريًا بصالة القرية الشبابية بالعريش عقب صلاة الجمعة.

قال محافظ شمال سيناء في كلمته إن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية على كل المصريين، والتي تمكنت القوات المسلحة دحر العدوان الإسرائيلي في ملحمة قوية سجلها التاريخ وهى عبور خط بارليف الحصين، واستعادة كامل أرض سيناء، والتي كان لأبناء سيناء دورًا بارزًا في هذه الحرب، حيث كانوا أقمارا صناعية خلف العدو يمدون قواتنا المسلحة بالمعلومات عن تحركات العدو الإسرائيلي .

وتابع المحافظ، أن انتصارات أكتوبر شاركت فيها كل القبائل في سيناء من طول التماس ضفاف القناة حتى آخر شبر بصحراء سيناء.

وتابع: ودفع أهل سيناء بجانب القوات المسلحة ثمنًا باهضًا لاستعادة الأوطان ودحر العدوان، وهاهم أبناءهم يتعاونون مع قواتنا المسلحة بنفس الدور لدحر الإرهاب الذي لا يقل عدوانا عن العدوان الإسرائيلي، بل أن الإرهاب أصعب بكثير لأنه عدو مثل الخفافيش لا يخرج إلا في الظلام.

وفى كلمته قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التوكل على الله له مفهوم واحد فقط، وهو الانحياز تجاه الوطن بكل قوة وحزم، ولا يوجد أبيض والأسود، بل على الإنسان أن يقف موقف بطولي في سبيل إحياء وإعلاء راية الوطن التي هي راية الاسلام، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له، ولا يفرق بين مدنين وعسكرين فالجميع اعدائه، لأنه عدو للوطن وللمجتمع.

وطالب وزير الاوقاف أهالي سيناء بأن يواصلوا ملحمة الوقوف ظهيرًا منيعًا وصدًا حصينًا خلف القوات المسلحة، وفى هذا ارضاء لله ورسوله وإعلاء لكلمته في الأرض.

وأشار وزير الأوقاف أن الإنسان بين طريقين إما شقى أو سعيد، فإن السعادة في مرضاة الله، والوقوف في وجه من يحارب الدين والأوطان بمفهوم خاطئ ومغلوط.

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