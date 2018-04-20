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الوطن

طارق فهمي: المظاهرات الفلسطينية في غزة سيناريو لـ"يوم جهنم"

منذ 17 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
طارق فهمي: المظاهرات الفلسطينية في غزة سيناريو لـ"يوم جهنم"

الدكتور طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تواطؤً دوليًا أمريكيًا إسرائيليًا، ويريدون استمرار المشهد بهذه الصورة ترقبًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو موقف حاسم في مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "ما نراه الآن من اعتداءات على المتظاهرين السلميين على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة هو سيناريو ليوم جهنم المنتظر في 15 مايو المقبل، موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأشار فهمي إلى أن إسرائيل تحاول إقناع حماس بالتهدئة وتبادل الأسرى وفك الحصار عن غزة، وتقديم تسهيلات للفلسطينيين مقابل الصمت، لكن حماس غير مقتنعة، وتستثمر الوضع لصالحها، حتى تتصدّر كتائب وفصائل المقاومة.

وتابع: "إسرائيل تريد تمرير الحدث، ونقل السفارة الأمريكية وسفارات أخرى إلى القدس، وتريد حضور ترامب إلى المنطقة ليقدم دعمًا للمشروع الإسرائيلى"، موضحًا أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، طلب دخول قوات مراقبة وحماية دولية إلى الأراضى المحتلة، لكن الأمم المتحدة لم تلتفت لهذا الأمر.

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