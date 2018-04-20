قرطام يكرّم المدرس المثالي والأم المعلمة

ينظم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بالتنسيق مع اللجنة النقابة للمعلمين بالبساتين، احتفالية كبرى لتكريم المعلم المثالي والمعلمة الأم المثالية على مستوى المدارس بمنطقة البساتين، واختيار عدد من مديري المدارس، في السابعة مساء غد السبت، بملتقى قرطام الثقافى بمنطقة المعادي.

وأشاد منظم الاحتفالية الدكتور حسن الصعيدي، نقيب معلمي البساتين، ووكيل اللجنة المركزية للتعليم بالحزب، بدور المعلم فى تنشئة أجيال تقود الدولة المصرية لإعلاء راية الوطن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تماسك ونجاح المنظومة التعليمية في مصر، لتحقيق النتائج المرجوة لكل الطلاب‏.‏

وأوضح الصعيدي أن تكريم المعلم واجب سنوي ومستمر، لرفع معنويات المعلم، وتكريمًا لمجهوداته تجاه أبناء وطنه، والحفل هو عنوان لوفائنا تجاههم‏ بعد صقلهم لأبنائنا بالعلم والإيمان، فالمعلم هو مربي الأجيال.

وطالب الصعيدي كل الجهات المعنية بضرورة تطوير المعلم والاهتمام بتدريبه تكنولوجيًا، وإكسابه المهارات المناسبة لمواكبة تطورات العصر التكنولوجى الحديث.